شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: 15517 شهيدا من الأطفال منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن 15517 شهيدا من الأطفال منذ بدء الحرب و17 ألفا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، و3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب، و3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

