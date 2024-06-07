رئيس البعثة الطبية في الأراضي المقدسة: الحالة الصحية لحجاج مصر مطمئنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، إن الحالة الصحية لكافة الحجاج مطمئنة، ولا يوجد أى حالات خطيرة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الحالات فى العيادات التي تم تجهيزها فى مكة والمدينة المنورة، الذى بلغ 23 عيادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك بعض الحالات التي يتم تحويلها على المستشفيات بمعاونة المملكة العربية السعودية، موضحا أن الحالات مستقرة وبسيطة ومعظم الحالات التي دخلت المستشفي خلال الأسبوع السابق تم خروجها وعودتها إلى أماكن إقامتها لتأدية منساك الحج.

وتابع: "تم زيارتنا من قبل الأخوة فى الصحة السعودية وأثنوا على أداء البعثة المصرية وتم دعوتنا لحضور مناسبة بالأسبوع القادم".