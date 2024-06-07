شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز وفرش مدارس الدقى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع حى الدقي درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، المقرر انعقادها فى الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو القادم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت التجهيزات تحت إشراف اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، تجهيز المدارس بالفراشة ورفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات وأي مصادر للضوضاء بمحيط المدارس ومراجعة الإنارة؛ لتوفير المناخ المناسب واللائق للطلاب.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددًا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين كافة أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية، إذ يؤدي امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام 87264 طالبًا وطالبة، وذلك داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة.



استعدادا لامتحانات الثانوية العامة



تجهيز وفرش مدارس الدقى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة



جانب من الاستعدادات



