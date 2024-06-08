شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة للعام الدراسى 2025/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، إلكترونيًا، حتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

ويمكن لأولياء الأمور بمحافظة الجيزة التقديم لأطفالهم بمرحلة رياض الأطفال، زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا… ثم الضغط على أيقونة "رياض الأطفال"، وملئ البيانات المطلوبة، علمًا بأن التقديم انطلق يوم السبت 1 يونيو 2024 ويستمر طوال شهر يونيو.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن التسجيل يتم من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومى للطفل 14 رقمًا.

وأكدت ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأشارت إلى أنه يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.