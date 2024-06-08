شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:03 م
موعد صلاة العشاء 9:37 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 4:27 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:38 م
وقت صلاة العشاء 9:06 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:03
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