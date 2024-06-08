شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 4

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:27

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:03 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد صلاة العصر 4:27 م

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:25 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:42

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:38 م

وقت صلاة العشاء 9:06 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:03



