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ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/6/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء  9:27

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:03 م
موعد صلاة العشاء 9:37 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد  صلاة العصر 4:27 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:25  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:38 م
وقت صلاة العشاء 9:06 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:03


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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