شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الحليب.. قرص القمر يكتمل بدرا الخميس المقبل فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة الخميس المقبل 23 مايو، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر فى ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالي.

والعين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لـ قرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 22 إلى 25 مايو.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الزهر لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة فى هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب .

ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لـ رؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.