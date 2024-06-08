شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت محافظة القاهرة لـ امتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 10 يونيو 2024، بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وبلغ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 103872 طالبا وطالبة موزعين على 256 لجنة حيث يؤدى الامتحانات 34496 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و23885 طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و36690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى 95071 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، وتوفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجى للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التى ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

كما شدد محافظ القاهرة على مديرى المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة.