شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة مساهمة الكنيسة الإنجيلية فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الكنيسة الإنجيلية، بالمشاركة فى أغلب الفعاليات والأنشطة المجتمعية وكذلك التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وصرح الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1445هــ، موجهًا الشكر للكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية، كما أكد أن المشروع هو مشروع وطنى، حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدى بها ثمانية وخمسمائة آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الست آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصرى أو خدمة فورى على النحو الموضح أدناه.