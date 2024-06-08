شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة إعدادية الجيزة إلكترونيا.. 35 جنيها رسوم المادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا، والتي تستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري.

ويقدم الطلاب طلبات التظلم على النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا.

وأوضحت المديرية خطوات التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

1-زيارة موقعها الرسمي https://www.gizaedu.net/

2-اضغط على أيقونة "تظلمات الشهادة الإعدادية".

3-ابحث عن نفسك برقم جلوسك أو الرقم القومي.

4-إضافة مواد التظلم.

5-احفظ ثم اطبع المستند ثم التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

6-ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد الاطلاع.

وأشارت المديرية، إلى أن عند تسجيل الطلب يتم دفع الرسوم المقررة للمادة الواحدة 35 جنيهًا فقط لا غير، مع رفع إيصال الدفع ومكتوب به المواد المقررة، منبهة على الطلاب متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد الاطلاع بالكنترول.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية فى الامتحانات 721 طالبًا وطالبة.



