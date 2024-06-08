شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح التى يجب اتباعها حال الشعور بالإجهاد الحرارى لتفادى المضاعفات، وجاءت كالتالى:

1- التوقف عن ممارسة جميع الأنشطة والراحة

2- الانتقال إلى مكان أكثر برودة

3- شرب الماء والسوائل الباردة

وشددت وزارة الصحة والسكان على التواصل مع الطبيب حال تفاقم الأعراض، وعدم التحسن في غضون ساعة واحدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

وتابع: غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصح «عبدالغفار» المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.