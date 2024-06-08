شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة غير مسبوقة.. 2.6 مليار دولار صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر الزراعية، طفرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض فى التصدير الذى يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وعلى مدار الفترة الماضية تم تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، العنب.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن.

2- هناك زيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

3- إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألف 112 طن، و862 ألف 226 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني.

4- تم تصدير 96 ألف و286 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الف و 333طن.

5- جاءت البطاطا فى المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألف و337 طن.

6- احتل العنب المركز السادس بإجمالي 42 ألف و 320 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و325 طن.

7- جاءت الفراولة فى المركز الثامن بإجمالي 21 الف و224 طن، و الثوم التاسع بإجمالي 15 الف و288 طن.

8- حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 71 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.