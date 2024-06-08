شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. انتظروا أقوى المراجعات على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، اليوم الخميس، أقوى المراجعات النهائية لمواد (اللغة العربية - الاستاتيكا - الكيمياء (لغات) - التربية الدينية)، لطلاب الثانوية العامة، فى بث مباشر مع أقوى المدرسين.

يأتى ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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وتتضمن المراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية، شرحًا لأهم أجزاء المنهج ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان فى مختلف الفصول، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمناهج الدراسية والاستعداد لأداء الامتحانات التى تنطلق 10 يونيو الجارى، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.