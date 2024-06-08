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%88 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال.

وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال، بينما عارض 12% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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