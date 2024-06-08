شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال.

وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال، بينما عارض 12% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم استخدام العنف ضد الأطفال.