شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور ومعلومات ترصد نجاحات مشروع تطوير مدينة إسنا التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار السنوات الماضية العمل فى أحد أبرز المشروعات القومية لتطوير المقاصد السياحية والتاريخية بالمدينة الأكبر والأقدم فى المحافظة، وهو مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة فى إسنا، الذى يهدف إلى إطلاق إمكانيات التراث الثقافى المتنوع.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” معلومات للقراء عن تفاصيل العمل ونجاحات المشروع بمدينة إسنا:-

1. المشروع يهدف إلى الحفاظ على عدد من المواقع التراثية وشمل أعمال التطوير فى محيط معبد خنوم بإسنا.

2. تمت أعمال ترميم إستراحة خاصة بالملكية فى وابورات المطاعنة.

3. تم العمل فى تجديد معصرة الزيوت التاريخية فى إسنا.

4. شملت الأعمال تجديد ورش النول التاريخية جنوب الأقصر.

5. تم الإنتهاء من ترميم سوق القيسارية التاريخية بإسنا قبل وبعد.

6. تم ترميم وإعادة إستخدام لإستراحة خاصة بالملكية فى وابورات المطاعنة.

7. تم إجراء تطوير شامل وتجديد البازارات التاريخية فى إسنا.

8. تم العمل فى تطوير كبير ومميز فى المنازل التراثية حول إسنا.

9. تمت أعمال تطوير وكالة الجداوى قبل وبعد المشروع القومى.

10. تم البدء فى عمليات التجديد فى المقاهى التاريخية جنوب الأقصر.



أعمال التطوير فى محيط معبد خنوم بإسنا



أعمال ترميم إستراحة خاصة بالملكية في وابورات المطاعنة



تجديد معصرة الزيوت التاريخية فى إسنا



تجديد ورش النول التاريخية جنوب الأقصر



ترميم سوق القيسارية التاريخية بإسنا قبل وبعد



ترميم وإعادة إستخدام لإستراحة خاصة بالملكية في وابورات المطاعنة



تطوير شامل وتجديد البازارات التاريخية فى إسنا



تطوير كبير ومميز فى المنازل التراثية حول إسنا



تطوير وكالة الجداوى قبل وبعد المشروع القومى