شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل ومجالات برنامج زمالة هيئة فولبرايت 2025 للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم - عن برنامج زمالة Hubert H. Humphrey AY2025-2026 والتابع لهيئة فولبرايت، ويستهدف البرنامج المهنيين الشباب المتميزين والذين لديهم سجل حافل من القيادة والالتزام بالخدمة العامة ويرغبون في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.

وتعد زمالة همفري برنامجاً للتطوير المهني مدته 10 أشهر، والموعد النهائي للتقديم في الدورة الحالية هو 27 يونيو 2024، علماً بأن التقديم مفتوح في المجالات التالية: الاتصالات / الصحافة، القانون وحقوق الإنسان، وتحليل السياسات العامة والإدارة العامة، والسياسة وإدارة التكنولوجيا، والإدارة التربوية والتخطيط والسياسة، والسياسة وإدارة الصحة العامة، والتثقيف بشأن تعاطي المخدرات والعلاج والوقاية، والزراعة والتنمية الريفية، والنمو الاقتصادي، والتمويل والبنوك، والموارد الطبيعية والسياسة البيئية وتغير المناخ، والتخطيط الحضري والإقليمي.

للاطلاع علي إرشادات حول كيفية ملء الطلب عبر الإنترنت يمكنكم الدخول علي الرابط التالي: .. ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].