شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة تغذية بالقومى للبحوث تكشف 7 طرق للوقاية من مرض نقص الحديد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الحديد عند الأطفال يعد من أكثر الأمراض الغذائية انتشارا بين الأطفال، إذ يتسبب في الأنيميا ومجموعة من الأعراض الأخرى ويؤثر على نشاط الطفل وتطوره العصبي وقدرته على التحصيل العلمي، كما يؤثر نقص الحديد سلبا على درجة ذكاء الطفل و على حالته المزاجية بل وعلى شهيته للطعام، فقد يؤدي الى تقليل الشهية بدرجة كبيرة و بالتالي تزداد درجة نقص الحديد بشكل أكبر، لذلك يجب اتباع بعض النصائح الطبية و الغذائية للوقاية من نقص الحديد.

وفى هذا الإطار، كشفت الدكتورة خديجة محمد عليان استشاري طب الأطفال واستشاري التغذية الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث عن طرق الوقاية لنقص الحديد عند الأطفال.

وتتمثل فى

1- مراجعة الأم للطبيب قبل الحمل وأثناء الحمل و عمل التحاليل اللازمة شيء اساسي

2- الرضاعة الطبيعية تؤمن كمية كافية من الحديد للطفل في الستة أشهر الأولى من العمر

3- عدم تناول الطفل اللبن البقري والجاموسي ومنتجاتهما في سن مبكر، بل يفضل ادخاله بعد إتمام العام الأول

4- تناول الأغذية العالية في محتوى الحديد والملائمة لسن الطفل وأهمها اللحوم الحمراء والمشتقات الحيوانية كالكبد و غيره من الأعضاء والتي تعتبر أهم وأغنى وأفضل مصدر للحديد, ومن أمثلة المصادر النباتية لعنصر الحديد بعض البقوليات كالفول و العدس، بعض الفواكه كالموز و التفاح، بعض الخضروات كالسبانخ و الباذنجان و البقدونس، الخبز المدعوم بالحديد و الأطعمة المعدة خصيصا للأطفال و المدعومة بالحديد و المعادن الأخرى

5- تناول الكالسيوم و الحليب بالكميات المطلوبة فقط وعدم الإفراط

6- علاج الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز الهضمي والعدوى خاصة ديدان و طفيليات الأمعاء أو فقدان الدم المزمن لأي سبب

7- مراجعة الطبيب في تغذية الطفل لتجنب العادات الغذائية الخاطئة و التأكد من تناول الطفل لغذاء متوازن وسليم