شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.