اليوم.. الفصل الأول لـ اليوتيوبر "حمدي ووفاء" داخل المحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء، لاتهامها بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

كانت أحالت النيابة المختصة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

نسبت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار في البتكوين والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع.

وكان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 153839 ضد "عائلة حمدي ووفاء" لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد.