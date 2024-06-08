شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة، تنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024، والتي يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد اختبارات نهاية العام الدراسى حضوريا بالكليات، وبنظام المزج بين اسئلة البابل شيت والاسئلة المقالية لقياس مهارات الطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.