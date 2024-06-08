شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجاكرتا يبحث مع وزيرة الخارجية الإندونيسية جهود تقيدم المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي مع السفير ياسر الشيمي سفير مصر في جاكرتا، آخر التطورات بغزة، وجهود تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، وتسوية القضية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت - أن الجانبين ناقشا عددا من ملفات التعاون بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.. مشيرة إلى أن السفير المصري نقل ، خلال اللقاء، تحيات وزير الخارجية سامح شكري إلى الوزيرة الإندونيسية.



كما استعرض السفير المصري الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن في البحر الميت يوم 11 يونيو الجاري؛ بهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم.