شكرا لقرائتكم خبر عن 45 سؤالا فى الجرامر لن يخرج عنها امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب ثانوية عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لماراثون الامتحانات، الذي ينطلق الإثنين المقبل، عبر الاطلاع على مزيد من المراجعات والتدريبات والأسئلة الاسترشادية المتوقعة في مختلف المواد الدراسية، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” مراجعات نهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية وأسئلة استرشادية للامتحانات؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وفيما يلي عدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة (اختيار من متعدد) على قواعد "الجرامر" في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، إذ يتضمن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، 37 سؤالًا منها 3 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.



