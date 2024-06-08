شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة إلى 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم موعد صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 اعتبارا من يوم 10 يونيو الجارى بدلا من يوم 15 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يتم الصرف للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وهي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد يقرب من 22 مليون مواطن مستفيد من دعم تكافل وكرامة".

ويأتي ذلك في إطار حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد أشارت إلى جهود الوزارة في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة "تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.