شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير العوامل التسويقية على السلوك الشرائى غير المخطط للمتسوق رسالة ماجستير بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم السبت، رسالة ماجستير للباحثة الدكتورة علياء خالد محمد حلمى المعيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، وذلك تحت عنوان" تأثير العوامل التسويقية على السلوك الشرائى غير المخطط للمتسوق المصرى، وذلك للحصول على درجة الماجستير فى الإعلام.

وتتكون لجنة المناقشة من الدكتور سلوى سليمان عبد الحميد أستاذ بكلية الإعلام جامعة عين شمس مناقشا ورئيسا، والدكتورة علياء سامى عبد الفتاح ، أستاذ العلاقات العامة والإعلام المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا، والدكتورة إيمان أسامة أحمد أستاذ العلاقات العامة مناقشا.

وأظهرت نتائج البحث أن وجود سياسة استبدال واسترجاع يعزز شعور المتسوق بالأمان أثناء اتخاذ قرارات الشراء الفورية حيث يتجنب المتسوقون الغموض ويفضلون الوضوح وتوفير السياسات المرنة التي تساهم فى تحفيز الشراء غير المخطط.



وترتبط النتائج بشكل كبير بمدى تأثير العوامل الذاتية على قرارات الشراء ، حيث يسعى المتسوق للحفاظ على استقراراه الداخلى والأمان أثناء هذه العمليات وبالتالي فهى تعتبر المحرك الأساسى والرئيسى للشراء غير المخطط فى الختام، بالنظر إلى التساؤل الرئيسى للدراسة حول تاثير العوامل التسويقية على الشراء غير المخطط لدى المتسوق المصرى يمكن القول أن العوامل التسويقية تمارس تأثيرات على الشراء غير المخطط ولكنها تعتبر مجرد حوافز ، ويظهر أن ما يحدث داخل المتسوق خلال عملية التسوق بما فى ذلك حالته المزاجية وشعوره الداخلى ، ويمتلك الأثر الأكبر على اتخاء القرار النهائي بالشراء غير المخطط من عدمه، ومن هنا تتحكم العوامل الذاتية فى استجابة المتسوق للمحفزات التسويقية المتنوعة التي يتعرض لها داخل المتجر.