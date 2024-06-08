شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد شهداء مدرسة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لـ41 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، ارتفاع أعداد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 41 شهيدا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



