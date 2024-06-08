شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بمدينة المنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات القومية داخل مدينة المنيا الجديدة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدينة، برفقة أحمد عمران - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وأشرف فتحي - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، وأحمد مصطفى رئيس الجهاز.

وبدأ أمين غنيم، جولته بالاستماع لعرض رئيس الجهاز عن مدينة المنيا الجديدة وعن المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ونسب التنفيذ ومواقف الاستثمارات بالمدينة وكذلك شرح تفصيلي بأهم المشروعات التنموية بالمدينة.

وانتقل أمين غنيم ومرافقوه لتفقد محطه مياه مدينة المنيا الجديدة، وقام مدير المحطه بشرح جميع مراحل تنقيه المياه بتطبيق كافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة، ثم بعد ذلك تفقد الممشي السياحي ثم محطة المعالجه ،ثم بعد ذلك تفقد أعمال الزراعة بالمحاور الرئيسية والحدائق والمسطحات الخضراء.

وتفقد أمين غنيم، معدلات التنفيذ ونسب الأنجازات أعمال البنية الأساسية شبكات مرافق مختار ابراهيم 1400 فدان (صرف - مياه - رى - طرق)، ثم بعد ذلك تفقد 32 عماره سكن لكل المصريين، ومشروع سكن مصر ثم الـ 85 عمارة إسكان اجتماعي.

وأكد أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعة الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ فى تحقيق الأهداف المنشودة.