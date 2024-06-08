شكرا لقرائتكم خبر عن 114 سؤالًا لن يخرج عنها امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، يقدم ”الخليج 365”، مراجعات نهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية، تتضمن أهم أجزاء المناهج الدراسية وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمواد الدراسية والاستعداد التام للامتحانات.

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق الامتحانات يوم 10 يونيو الجارى فى المواد غير المضافة للمجموع، ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، ويبدأ الطلاب امتحانات المواد الدراسية الأساسية يوم 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وفيما يلي 114 سؤالًا هامًا في مادة اللغة الفرنسية، يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مهاراتهم في الحل والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، علمًا بأن في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، تكون عدد الأسئلة 31 سؤالًا، منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل "الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، ويتم الإجابة عنها في ساعتين ومخصص لها 40 درجة.

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يُذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، كالتالى: عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية.