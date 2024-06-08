شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم بداية شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اليوم أول شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة"، متازمناً مع موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء ارتفعت الحرارة فيها فوق الــ 40°م، إذاناً ببداية شهر بؤونة، مصحوبة بجو استوائى حقيقي، رطوبة عالية مع حرارة عالية .

أضاف فهيم أن شهر بؤونة يعرف بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب فى حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهرى بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر فىالشهور القبطية المكونة للتقويم القبطى المصرى القديم.

أوضح فهيم أن فى شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف الفلكى "13 بؤونة الموافق 21 يونيو "، وأيضًا تنزل النقطة فى شهر بؤونة .