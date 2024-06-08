شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو.. زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع لـ3.6 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقب ثورة 30 يونيو في التوسع في المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وارتفعت السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن، ومن المستهدف زيادة السعة التخزينية في الصوامع التابعة لوزارة التموين إلى 4.2 مليون بالإضافة الى وجود سعة تخزينية في صوامع القطاع الخاص تصل لأكثر من مليون ، الأمر الذى أدى الى القضاء على الهدر في القمح نتيجة سوء التخزين في الشون الترابية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 5 و6 أشهر بعدما كان لا يتجاوز شهرين و3 أشهر.

وتنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، رغم ان تكلفة الإنتاج 125 قرشا ، إلا أن الوزارة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.