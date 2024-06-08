شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر بعنوان "رحلة تعلم" للمركز المسيحى الإسلامى بكاتدرائية جميع القديسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطارِ الحِوار الإسلاميّ- المسيحيّ، نَظَّمَ "المركَزُ المسيحِيُّ- الإسلاميّ للتَّفاهُمِ والشَّرَاكَة" مُؤتَمَرَ "رحلة تَعَلُّم"، وذلِك بمقرّ المركز بكاتدرائيّة جميع القدّيسين بالزَّمالك.

وتناولت جلسات المؤتمر مواضيع متنوعة، شملت: جمع القرآن الكريم والإنجيل، وأساسيات العقيدة الإسلامية والمسيحية، ودور الفلسفة المسيحية والإسلامية في القرون الوسطى، بالإضافة إلى واجبات المسيحي والمسلم تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وترابط القرآن والسُنة في الإسلام، وعلاقة الكتاب المقدس بالتقليد، وأيضًا المفهوم المسيحي والإسلامي لمحبة الجار.

وشهد المؤتمر جلسات نقاش مفتوحة عقب كل ندوة، حيث أتيح للمشاركين طرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الموضوعات المطروحة، وبرزت خلال هذه النقاشات الرغبة القوية لدى المشاركين في فهم بعضهم البعض بشكل أفضل.

واختتم المؤتمر المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفيّة الإنجليكانيّة، وذلك بحضور الدّكتور مُنير حنّا، مُدير المركز ورئيس الأساقفة الشَّرَفِيّ.

وشارك في تقديم الندوات الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالله رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك أيصًا الأب بيشوي حلمي أستاذ بالكلية الإكليريكية الاثوذكسية، الدكتور رضا محمود أستاذ بجامعة الأزهر، الدكتورة عزة رمضان العابده مدرس العقيدة في جامعة الأزهر، الأب مينا راهب وباحث بمعهد الدومينيكان للدراسات الشرقية في العباسية، الكاتب سمير مرقس، الدكتور شريف عاطف رئيس قسم العهد الجديد بكلية اللاهوت الأسقفية بمصر.

وشاركَ من شمامسةِ إكليريكيّة القدّيس لاوُن:

-الإكليريكيّ عبد السّلام عليّ

-الإكليريكيّ أشرف حمدي

-الإكليريكيّ فادي فايق

-الإكليريكيّ سامح نادي

-الإكليريكيّ نبيل سعد