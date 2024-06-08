شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة اليوم السبت 8 يونيه 2024م، بعنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي" بأكاديمية الأوقاف الدولية أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب.

كما أكد أنه لا خوف على الدين بإذن الله ومصر حارسة له بعلمائها وأئمتها وواعظاتها وأزهرها الشريف، وأروني بلدًا يملأ علماؤه وأئمته الدنيا علمًا وفقهًا وقرآنًا : قراءة وإقراءً وتعليمًا لسنة نبينا وبيانًا لصحيح الدين كما يقوم بذلك علماء مصر وأئمتها وقراؤها.

وتعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة تحت عنوان : "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي" بمشاركة أكثر من 50 محدثًا وفقيهًا أصوليًّا، ويناقش المؤتمر الذي يعقد بـ أكاديمية الأوقاف الدولية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نحو ثلاثين بحثًا علميًّا مقدمًا من العلماء المتخصصين محدثين وفقهاء وأصوليين.