شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الكلية التكنولوحية بأسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجية بأسيوط - إحدي فروع جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء - سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وأكد عميد الكلية علي توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والملاحظين بأماكن اللجان المحددة والالتزام بكل التعليمات التي حددتها الجامعة، ومطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات.
وأشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف علي جامعة مصر التكنولوجية الدولية بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط، وشدد علي ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول تمهيد لإعلان النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.
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