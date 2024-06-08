عميد الكلية التكنولوحية بأسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

وأشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف علي جامعة مصر التكنولوجية الدولية بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط، وشدد علي ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول تمهيد لإعلان النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.

وأكد عميد الكلية علي توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والملاحظين بأماكن اللجان المحددة والالتزام بكل التعليمات التي حددتها الجامعة، ومطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012