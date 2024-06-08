شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدوانى بالظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس القبطي، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

وشارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، ورئيس الدير، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "يا شفيع إيجاد الأشياء المفقودة اجعلني أحد نعمة الحب".

وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة جزءً من ذخائر القديس أنطونيوس البدواني، إلى الأب المطران، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.