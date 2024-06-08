شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة على متنها 50 ألفا و777 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33818 طن تشمل : 11475 طن رمل زجاجى و 859 طن ملح و 6638 طن أسمنت معبأ و 1080 طن أسمنت صب 1826 طن جبس و 2100 طن علف بنجر و 9840 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50777 طن تشمل : 9 طن قمح و 5263 طن فول و 2993 طن ذرة و 20700 طن صويا و 2922 طن حديد و 2550 طن زيت طعام و 6531 طن خردة و 1816 طن عدس و 7750 طن سكر و 243 طن لبن مجفف .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1564 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 634 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27983 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192629 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1201 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5076 حركة .