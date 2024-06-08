شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، وكذا الجوائز والمنح الدولية؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لـ جائزة لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم لعام ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى تكريم ودعم النساء البارزات في العلوم لمساهمتهن في النهوض بالعلوم لسنوات متعاقبة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت منظمة اليونسكو أنه سيتم اختيار ٥ فائزات من الـ ٥ مناطق التالية: (إفريقيا والدول العربية، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شمال أمريكا)، على أن يتم اختيار مُرشحة واحدة لكل منطقة لمساهمتهن في النهوض بـ (علوم الحياة والبيئة، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر).

وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجنة تحكيم دولية، تقديرًا لدورهن البارز في تطوير مجال العلوم، على أن يتم حصول كل فائزة على مكافأة نقدية بقيمة 100 ألف يورو.

شروط التقدم لهذه الجائزة:

• أن تَحظى المرشحة باعتراف المجتمع العلمي الدولي بامتيازها العلمي.

• أن تكون لها مشاركة فعالة في مجال البحث العلمي.

* يجب أن يتم الترشيح من قبل علماء بارزين، مثل رؤساء المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم الوطنية أو غيرها من المؤسسات العلمية الوطنية، وكراسي البحث، والأساتذة، والفائزين بجائزة المرأة للعلوم.

وللمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه الجائزة، يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي وذلك قبل موعد غايته ١ يوليو ٢٠٢٤:

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107

على أن يتم التقديم باللغة الإنجليزية، كما يتعين على المرشحات تسجيل الدخول إلى المنصة وتحميل جميع المستندات اللازمة.

الأوراق المطلوبة للتقدم:

* السيرة الذاتية (2-3 صفحات).

* شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

* قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بالأحدث.

* من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء مُتميزين من جهات مُختلفة.