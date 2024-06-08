شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حصر الشوارع الجانبية من محور المنصورية الهرم لتطويرها ورصفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالقطاع الجنوبى لترعة ومحور المنصورية بطول 2.2كم، بداية من كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومدى التزام الشركات المنفذة للأعمال بمعايير الجودة.

شملت جولة المحافظ متابعة انتهاء شركات المرافق من التحويلات الخاصة بخطوط المياه والصرف الصحى الرئيسية وشبكات الكهرباء وتنفيذ الوصلات الخاصة بأعمال التطوير.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تركيب بالوعات الأمطار وأعمدة الإنارة لسرعة وضع الطبقة الرابطة بطول الطريق لتيسير حركة السيارات.

ووجه المحافظ مسؤولى حى الهرم بحصر الشوارع الجانبية للمحور لإدراجها بخطة التطوير مع إلزام أصحاب المنشأت الخاصة ومسؤولى المنشآت العامة المحيطة بالمشروع بسرعة تطوير الأسوار الخاصة بكل منشأة لمواكبة أعمال التطوير.

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير بالمنطقة تتضمن رصف وتجميل الطريق وتركيب شبكات الإنارة والتشجير واللاندسكيب وإقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى أعلى أعمال تغطية الترعة تحوى 20 بارتشن تجارى ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة ليسع مايقرب من 600 سيارة لمنع الانتظار بعرض الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة نحو رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير والمناطق الأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومسؤولى أجهزة المرافق والشركات المنفذة للأعمال.