مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الناقل الوطني مصر للطيران مرحلة العد التنازلي للجسر الجوى للأراضي المقدسة والذي بدأ فى 29 مايو الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران غداً الأحد الموافق 9 يونيو 17 رحلة جوية بواقع 10 رحلة القاهرة - جدة، و6 رحلة القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف.

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محمد يوسف

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