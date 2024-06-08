شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) اعتباراً من اليوم السبت، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبياناتها كالآتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .



- إمتداد مسير قطاري ( 1113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة.

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.