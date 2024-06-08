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قرار جديد من القضاء بشأن اليوتيوبر أحمد حسن في اتهامه بالتحرش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم السبت، دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه، لجلسة 29 يونيو، للحكم.

وكان أقام المحامي أشرف فرحات دعوى تعويض ضد اليتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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