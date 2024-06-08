شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. إنشاء 30 مركزا لعلاج الإدمان وفقا للمعايير الدولية والخدمات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى ملف مكافحة الإدمان وحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة على اهتمام القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو وحققت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف، من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة صندوق مكافحة الإدمان في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وخلال الفترة الماضية ،زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الوفود من دول الإمارات والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وتم انشاء 30 مركز علاجي تابعين لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن " 16023" في 19 محافظة حتى الان بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركز علاجي في 7 محافظات ، ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كما تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى ، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات، جاء بناءا على اقتراح تقدمت به مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن هذه الدورة، كما أن هذه الخطة هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي.