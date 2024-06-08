شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 150 ألفا و200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة الانتهاء من تحصين 150 ألف و200 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك فى اطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مارس الماضى.

تأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، وأنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تواصل عملها فى المحافظات وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.