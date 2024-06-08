شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: ضبط طن و39 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 21 حملة تم المرور خلالها على 49 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، حيث تم ضبط حوالي طن و 39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك ضمن حملات ضبط الأسواق، التى تشنها مديريات الطب البيطرى وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين و فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على أسواق بيع اللحوم.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.