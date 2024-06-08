شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو.. طفرة فى تطوير مصانع إنتاج السكر المحلى لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى ملف إنتاج السلع الاستراتيجية محليا، عقب ثورة 30 يونيو باهتمام القيادة السياسية، حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مصانع إنتاج السكر المحلى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال تنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع منها مصنع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات الوزارة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول البنجر، مثل حوافز دعم خدمة الأرض الحرث ونقل المحصول مجاناً من الحقول بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

وتستلم مصانع وزارة التموين محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الإضافى عن كل طن مورد من مزارعى البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ،حيث تم صرف 1900 جنيهاً عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز اضافى عن الطن الواحد، بينما تم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز اضافى عن الطن الواحد، كذلك تم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما تم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسى و250 جنيهاً حافز اضافى للطن، كما تم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسى و 250 جنيها حافز إضافى للطن

كما تم تطوير المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية والتى تنتج السكر من محصول القصب فى إطار الحرص على تعزيز المخزون الإستراتيجى من السكر وطرحه فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ,أيضا توفيره للمواطن على بطاقات التموين بسعر كيلو السكر المعدم بـ12.6 جنيه مع توفير العديد من السلع الأخرى على البطاقات والتى تصرف للمواطن بقيمة الدعم المخصص له شهريا وهو 50 جنيها.