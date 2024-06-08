شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أكرم القصاص من الجامعة العربية المفتوحة بختام مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الإعلام بـ الجامعة العربية المفتوحة، مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة بمصر.



وأشاد الدكتور أبوالنصر بكلية الإعلام بالجامعة والتطور اللافت الذي تشهده تحت عمادة الدكتورة نرمين خضر، موجها الشكر للصحفيين الكبار، الذين شاركوا في تحكيم المشروعات، والملاحظات التي قدموها للطلاب، والتي سوف تسهم بلاشك في تطوير مشروعاتهم، وتجهيزهم لسوق العمل بشكل جيد.



من جانبها، أكدت عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة أن مشروعات التخرج التي قدمها الطلاب، عكست المستوى المتطورمن التدريب والتأهيل الذي تقدمه الكلية لطلابها، والذي ساهم في خروجها بشكل لافت ومتميز، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على أن يقوم طلابها بتنفيذ مشروعاتهم بشكل كامل بداية من اختيار الفكرة، مرورا بتنفيذها في جميع مراحلها، وصولا إلى الشكل النهائي الذي خرجت به.



وأكدت الدكتورة نيرمين خضر، عميدة الكلية، أن مشروعات تخرج الطلاب في قسم الإعلام الإلكتروني لهذا العام، جاءت متنوعة، وتناولت مجالات مختلفة، كما أنها تواكب التطورات الراهنة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات،وكذلك السياحة ، والثقافة ، موضحة أن الطلاب أنجزوا 3 مشروعات الأول جاء تحت اسم "رحال " وهو عبارة عن منصة رقمية متخصصة في الشأن السياحي المصري، تتناول مختلف أنماط السياحة الترفيهية والتراثية والعلاجية وغيرها ، ويتكون من موقع إلكتروني بالإضافة إلي منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المشروع الثاني حمل اسم "سشات 0.4" ، وهو عبارة عن منصة رقمية متخصصة في مجال التكنولوجيا وتأثيراتها المختلفة في مجالات عديدة منها التعليم والصحة والإعلام والسياحة والترفيه، كما يلقي الضوء على الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على مختلف جوانب الحياة، وكيفية التعامل مع مخاطره.



وقالت ، إن المشروع الثالث ، جاء تحت اسم "دار" وهو مجلة إلكترونية ثقافية، تحاول تقديم الثقافة بأسلوب مبسط وجذاب لجيل من القراء يبني ثقافته عبر منصات التواصل الاجتماع، وقد انتقل فريق المجلة إلى العديد من المدن المصرية مثل إسكندرية وسيوه وبورسعيد والسويس والفيوم، وزار عديد الأماكن التاريخية والأثرية مثل القاهرة الفاطمية ومقابر المقطم.



وأضافت عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية، أن المشروعات التي أنتجها الطلاب بقسم الإعلام الإلكتروني تبنت الأساليب الحديثة في المعالجات الصحفية، وأبرزها الكروس ميديا وصحافة الفيديو .



من جانبهم ، أعرب أعضاء لجنة التحكيم عن إعجابهم بالمضامين التي تناولتها مشروعات التخرج، وتنوعها، وتوظيفها لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، واستخدامها لمنصات رقمية متنوعها، كما أنها أثارت إشكاليات تتعلق بالذكاء الاصطناعي ، وسبل الاستفادة منه، وكذلك المخاطر المرتبطة بتطبيقه، وأن الطلاب بذلوا مجهودا كبيرا في تنفيذها، وأن هذه المشروعات يمكن الاستمرار فيها، بشرط البحث عن مصادر لتمويلها.



وفى الختام كرمت الجامعة العربية المفتوحة الكاتب الصحفى أكرم القصاص " رئيس مجلس إدارة الخليج 365" كونه عضوا بلجنة تحكيم مشروعات التخرج.