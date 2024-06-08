شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توفير 5 آلاف رأس من لحوم الضأن المبردة و5 آلاف من الخراف الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طنا يوميا، كذلك ضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و5 آلاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إنه تم إنشاء غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والتزامها بالأسعار والأوزان المقررة، وصرف السلع التموينية وأسطوانات الغاز ومحطات الوقود، كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا، كما تعمل المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحي المبارك وأول وثانى وثالث أيام العيد بالإضافة إلي ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلي 60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.



