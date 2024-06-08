شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365"، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 783.7 % للإعدادية العامة بالدور الأول.

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وقدم الدكتور طارق رحمي أطيب الأمنيات والتهاني لأبناء الشهادة الإعدادية من محافظة الغربية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة ، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالبا وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالبا، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 1396.

أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالبا، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لمعالي محافظ الغربية، راعي التعليم في المحافظة، لرعايته وتوجيهاته المستمرة، وتقديمه كامل الدعم لإنجاح العملية الامتحانية خلال سير الامتحانات، مقدما التهاني لجميع الطلاب وأولياء أمورهم على الجهد المبذول متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.