شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بنسبة 81.6%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 111.750 ألف طالب وطالبة.