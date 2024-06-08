شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنظيره الأذربيجانى: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان عن سعادته باستقبال نظيره الأذربيجانى والوفد المرافق له .

وأكد أن الزيارة مهمة، تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادًا للروابط التاريخية الممتدة بينهـما، متابعا كما يسعدني في هذا السياق، أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسًا لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا على الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة والثقة التى حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29.

زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.

استعرضت مع رئيس أذربيجان الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار فى القطاع.

نسعى لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون فى مختلف المجالات.

الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة فى المباحثات مع رئيس أذربيجان وفى القلب منها القضية الفلسطينية التى تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.

أكدت خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين.

أكدت خلال المباحثات مساندة مصر لجميع المبادرات لتحقيق الاستقرار بمنطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار من أجل السلام الشامل.

رئيس أذربيجان:

سعيد بوجودى فى مصر وزيارتى هذه ستسهم فى تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وجهت دعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى مؤتمر COP 29 وسعيد لقبول الدعوة.

نتوافق مع مصر بشأن كل القضايا الدولية.

من الضرورى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع توقف الحرب فى غزة.

من الضرورى النهوض بالتبادل التجارى ليتوافق مع علاقات البلدين.

