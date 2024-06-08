شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 150 شهيدا فى القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات إلى 150 شخصا، بالإضافة إلى العشرات من المصابين.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرئيلي الحربية، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة ومخيمات الوسطى، ما أدى إلى استشهاد العشرات من النساء والأطفال.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

ووصل المستشفيات شهداء وعدد كبير من المصابين، خاصة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحيطة بالمستشفى.