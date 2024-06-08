شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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وزارة الصحة تحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل

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أخبار مصر.. وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة إلى 10 يونيو

طقس غد.. انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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تعرف على جداول قطارات خط القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد والعكس

السكة الحديد تعدل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية

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