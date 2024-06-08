شكرا لقرائتكم خبر عن شروط صرف الخبز المدعم بالمدن الساحلية وحقيقة الـ5 جنيهات المغسولة على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض تليفزيون ”الخليج 365”، حلقة جديدة من برنامج "خلينى أقولك"، تقديم الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، والتي تسلط الضوء من خلال البرنامج على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتعمل على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

ببساطة كدا

في الفقرة الأولى للبرنامج بعنوان "ببساطة كدا"، استعرضت همت سلامة، الشائعات المثارة حول وقف صرف حصة الخبز المدعم للمواطنين خلال فترة سفرهم إلى المدن الساحلية، وذلك كونهم في محافظة غير محل الإقامة، وتزامن انتشار هذه الشائعة مع استعداد كثير من الأسر للسفر إلى المحافظات الساحلية للاستمتاع بموسم الصيف على الشواطئ.

وأوضحت سلامة، أن هذه المعلومات مضللة، وذلك استنادًا إلى قرار الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، بفتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبال من المصطافين خلال فترة الصيف، وأشارت إلى أن نظام صرف الخبز المدعم للمصطافين سيتم تطبيقه بمحافظات، الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، ومنطقة رأس البر في دمياط، ومنطقة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من يوم 15 يونيو وحتى يوم 15 سبتمبر 2024.

صح وغلط

أما فقرة "صح وغلط"، فناقشت خلالها ما تم تداوله حول أن سنة 2024 – 2025، هي سنة التقشف، بمعنى أن هذا العام لن يشهد زيادة أجور أو زيادة معاشات أو أي قرارات تتضمن امتيازات لصالح المواطن، وأشارت إلى أنه بالنظر للموازنة العامة للدولة التي ناقشها ووافق عليها مجلس النواب، نجد أن الأرقام تعكس صورة مغايرة تمامًا للشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعى، وتؤكد أنها معلومات غير صحيحة.

وقالت همت سلامة، إنه وفقًا للأرقام المعلنة، نجد أن الموازنة العامة لسنة 2024/2025، تتضمن أكبر زيادة للأجور والمعاشات، بينها 105 مليارات جنيه مخصصة لأجور ومكافآت وحوافز العمال، كما توجد زيادة ببند الأجور بقيمة 81 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة في الدعم والمنح الاجتماعية بقيمة 103 مليار جنيه، وزيادة بنسبة 50% في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، كام سيتم صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وأضافت: "هذه الأرقام تؤكد أن موازنة 24 - 25 ليست موازنة تقشف كما يتردد من أكاذيب بعدم وجود زيادات في الأجور والمعاشات أو صرف علاوات، بل بالعكس فإن موازنة هذا العام تراعي المواطن بشكل كبير في الأساس".



همت سلامة

مش كل اللي تسمعه تصدقه

وفى فقرة "مش كل اللي تسمعه تصدقه"، تحدثت عن السؤال المتداول علي السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، "هي مغسولة ولا مزورة؟"، حيث تصدر تريند بعنوان "الـ 5 جنيه المغسولة"، بعد انتشار صورة لعملة ورقية بقيمة 5 جنيهات مطموسة المعالم لا يتضح فيها الأرقام، ومع إثارة الجدل حول الصورة المتداولة، بدأت الناس تتحدث عن أن هذه الأموال المزورة تنتشر في الأسواق، وتحذر المواطنين من التعامل بها ومقاطعة التعامل بأي عملة ورقية بقيمة 5 جنيهات.

ولفتت إلى أن المواطنين بدأوا في الحديث عن الأموال المزورة دون البحث أو معرفة الحقيقة، وقالت: "يوجد سيناريوهين في هذه الحالة، أن العملة التي ظهرت بقيمة 5 جنيهات مثل أي عملة نقدية أخري يمكن أن تكون ممزقة، أو أرقامها مختفية أو توقيع محافظ البنك المركزى غير ظاهر بشكل كافي، وهذا يحدث بسبب كثرة تداول العملة في التعاملات اليومية بين المواطنين.

وطرحت همت سلامة سؤالًا: "إذا صادفت 5 أو 10 أو 100 جنيه، معالمها غير واضحة بهذا الشكل، ماذا تفعل؟"، وتابعت: "في هذه الحالة يمكن استبدال هذه العملة من مقر البنك المركزى، بصورة بطاقتك الشخصية، وذلك وفقًا لعدد معين من الاشتراطات الخاصة بالعملة التي تريد استبدالها"، واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن كل محاولات تزوير العملات المصرية علي مدار السنين الماضية كانت فاشلة جدًا، ويتم اكتشافها بسهولة.